¿El dúo perfecto? El video de Lionel Messi y Josef Martínez que se hace viral

Lionel Messi sigue causando sensación en el Inter Miami. Mientras se espera su anhelado debut, ya el argentino se está poniendo a tono y que mejor que hacerlo al lado del delantero venezolano Josef Martínez.

Ahora ambos jugadores compartirán la pasión por la misma camiseta y para muchos se convertirán en el «dúo perfecto» para lograr el campeonato en la Major League Soccer (MLS).

Messi. Busquets. Whole squad's here.

Our first look at @InterMiamiCF's new star duo on the training pitch. 👀 pic.twitter.com/i5oDYbcfvP

