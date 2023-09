Fanático argentino es nominado a los premios The Best de la FIFA por darle tetero a su hijo desde las gradas

La FIFA anunció los candidatos para los premios The Best que otorga reconocimientos en diferentes categorías con respecto al mundo del fútbol. En esta ocasión, un hincha argentino quedó nominado por darle tetero a su hijo durante un partido y en medio de la tribuna.

El protagonista de esta historia se llama «Toto» Íñiguez, quien recibió la nominación en los The Best para el premio de Mejor Fanaticada.

Íñiguez de Santa Fe, Argentina, habló con TyC Sports sobre cómo se dio aquel momento que dio la vuelta al mundo. Su hijo, Tiziano, nació el 31 de marzo y el partido fue en mayo, así que tenía casi dos meses. Como no hacía mucho frío, él y su pareja, Fernanda, decidieron llevarlo al estadio. El siguiente partido jugaron de visitante, pero al siguiente de local volvieron a llevarlo.

Íñiguez se enteró de su nominación cuando llevó su celular a reparar. Cuando volvió a su casa, su esposa le dijo que había sido nominado para los The Best. Al principio no lo podía creer, pensó que era otra broma, pero cuando se dio cuenta de que era real, se emocionó mucho.

El hincha dijo que si el clima lo permite, llevará a Tiziano al partido contra Rosario Central. «Es por él que estamos pasando toda esta noticia y por toda esta locura», dijo.

Asimismo, agradeció el cariño de la gente y pidió que lo apoyen en la votación. «Si llegamos hasta acá fue por la gente», dijo. «Ahora, del corazón les pido que nos acompañen con un voto que por ahí podemos llegar a lograrlo».

Los fanáticos pueden votar por Íñiguez en la página web de la FIFA. La votación termina el 12 de octubre.