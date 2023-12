﻿ Johan Santana y Melvin Mora fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de Venezuela

Los exjugadores Melvin Mora y Johan Santana fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de Venezuela tras su enorme trayectoria.

El evento oficial se realizó este domingo en el Museo del Béisbol Venezolano ubicado en el Sambil de Valencia, estado Carabobo.

UN MOMENTO PARA LA HISTORIA🌟😮‍💨 Así fue el instante en que Johan Santana y Melvin Mora revelaron su busto tras haber ingresado al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano🔥👏 pic.twitter.com/uzzudkSd64 — Meridiano (@Meridianoonline) December 18, 2023

Santana, quien es el pitcher venezolano más efectivo en las Grandes Ligas, recibió 81 % de los votos del comité de respaldo. Mientras que Mora tuvo 75 %.

«Cuando yo saltaba al terreno no pensaba solo en mi familia, sino también en Venezuela. Sabía la gran responsabilidad que tenía, creo que no los defraudé, traté de hacerlo lo mejor que pude lamentablemente las lesiones no me dejaron seguir, pero tengan en cuenta que cada vez que salté al terreno lo hice con gran orgullo y responsabilidad», exclamó Johan Santana en su discurso.

Vale recordar que el venezolano logró el premio Cy Young de la Liga americana en 2004 y 2006.

LAS PALABRAS DE MELVIN MORA

Por su parte, Melvin Mora agradeció a Walter Rodríguez, quien tuvo la visión para ponerlo a jugar béisbol, por encima de los demás deportes.

«Cada vez que llego al José Bernardo Pérez de Valencia lo que quiero es ponerme el uniforme, porque al oler la grama eso se siente. Disfruté de esas jugadas con el Magallanes contra el Caracas. Gracias a Dios que existen esos dos equipos en Venezuela porque sé que todos ustedes disfrutan cada vez que nosotros jugamos contra los Leones del Caracas», comentó.

Melvin Mora actuó durante 11 temporadas en las Grandes Ligas donde dejó un promedio de .278. Además, fue considerado un valioso pelotero por su versatilidad para jugar en todas las posiciones. Vistió las camisetas de los Mets de New York (1999-2000), Orioles de Baltimore (2000-2009), Rockies de Colorado (2010) y Diamondbacks de Arizona (2011).