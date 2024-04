﻿ EN VIDEO: Escándalo en la MMA por luchador que golpeó a una mujer en pleno ring

El mundo de las artes marciales mixtas vive un escándalo después de que un luchador iraní, llamado Ali Heibati, golpeó en pleno octágono a Maria Andrianova, una ‘ring girl’ encargada de mostrar los carteles en cada round.

En las redes sociales se viralizó el video de la agresión que ocurrió en la liga rusa MMA HFC. En las imágenes se ve a Andrianova mostrando el cartel a punto de empezar la pelea, cuando Heibati le dio una patada en la cadera dentro del octágono.

«Hice mi trabajo: suave, bonita y positiva, salí y saqué un cartel. Fue ofensivo que en el momento en que empezaba a salir del ring, le di la espalda a Ali, y él se acercó y me dio una patada. Después, Heibati empezó a insultar», dijo Andrianova.

🔴 | Ali Heibati, un luchador iraní, atacó a una mujer con una patada en el ring en Rusia debido a su vestimenta: fue expulsado de por vida. pic.twitter.com/LZhxnh7aKe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 22, 2024

La joven aseguró que se quedó en «estado de shock» tras la agresión. «Estaba histérica, sollozando… ¡Una pesadilla! Me quedé estupefacta por lo sucedido, me di la vuelta y fui hacia él. No sé qué quería hacer», relató.

ANDRIANOVA DIJO QUE PUDO SER «MUCHO PEOR»

La ‘ring girl’ recordó que el árbitro se acercó y los separó «para que no pasara más nada». Andrianova pensó en lanzarle el cartel, pero tenía miedo de que el luchador pudiera reaccionar golpeándola nuevamente.

«Le habría devuelto el golpe con la pancarta. Tenía miedo de hacerlo porque podría haberme devuelto el golpe. Quizá las cosas podrían haber acabado mucho peor», contó a medios rusos.

Andrianova señaló que el golpe le «dolió un poco», pero luego «se le pasó». «Golpeó fuerte. Si me hubiera acercado más, habría sido mucho peor. No hay moretones», recordó la joven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: SUSPENDEN Y MULTAN A PORTERO DE LA SELECCIÓN DE IRÁN POR ABRAZAR A UNA AFICIONADA QUE INGRESÓ AL CAMPO

Tras la agresión, los presentes le exigieron al luchador que se disculpara con Andrianova, pero este se negó. «Dijo que volvería a pegarme. Todos querían que subiera al ring, pero como estaba llorando, no pude hacerlo. Incluso después del combate quiso volver a hacérmelo», acotó.

Mientras tanto, la liga tomó severas medidas en contra del luchador iraní. Según medios locales, fue excluido de por vida y se cree que podría verse obligado a retirarse de las artes marciales mixtas.