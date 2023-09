La pesadilla que vivió la extenista Angélique Cauchy, su entrenador la violó cerca de 400 veces

Angélique Cauchy, extenista francesa, reveló que su antiguo entrenador, Andrew Gueddes, la violó más de 400 veces durante su adolescencia.

Gueddes recibió una sentencia recientemente a 18 años de prisión por abusar sexualmente a cuatro niñas de entre 12 a 17 años.

Toda esta situación, motivó una investigación sobre los fallos operativos de las federaciones y órganos del Gobierno relacionados al deporte.

Esto motivó a Cauchy, quien ahora tiene 36, a revelar su historia. La tenista señaló que era un secreto entre voces en la federación de que el entrenador abusaba a sus alumnas. Sin embargo, nadie hacía nada, presuntamente por el buen desempeño que las niñas tenían en las canchas.

Cauchy contó que su pesadilla comenzó en 1999 cuando tenía 12 años y duró hasta los 14. En ese entonces comenzó a entrenar con Andrew Gueddes. Este hombre llevaba a sus víctimas a un «campamento de entrenamiento» en un pueblo francés lejos de sus familias, para que no pudieran resistirse.

Ella recuerda que el primer día le pidió que lo visitara a su habitación. Cuando ella no fue, él apareció en la suya y la abusó por primera vez. Durante ese campamento la violaba tres veces al día durante dos semanas. En el periodo de dos años, la deportista afirmó que la abusó unas 400 veces.

“Yo le decía: ‘No deberías, no está bien, no quiero’, y él me respondía: ‘Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre”, señaló al medio France Info.

Aseguró que en una ocasión una mujer le transmitió su preocupación al presidente del club en el que entrenaba Gueddes. Sin embargo, decidieron no hacer nada, debido a que el entrenador era de los mejores en lo que hacía.

“Era bien sabido que él no era bueno con las chicas jóvenes. No hablo de mí porque no se sabía de mí. Pero en cuanto a los demás, siempre había quien decía: sí está con ella, sale con ella. Pero con 38 años no se sale con una niña de 15, y menos cuando la estás entrenando”, concluyó.