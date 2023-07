Luces, música y lluvia: Así fue la esperada presentación oficial de Messi en el Inter Miami

Después de una larga espera, por fin el Inter Miami presentó al astro argentino Lionel Messi en un evento llevado a cabo este domingo.

A la ceremonia realizada en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale asistieron miles de personas para escuchar las primeras palabras del futbolista, a pesar de la fuerte lluvia que se registró en la ciudad.

La ceremonia de presentación comenzó con unas palabras de los propietarios del equipo, Jorge Más y David Beckham. A continuación, Lionel Messi ingresó al escenario al ritmo de «The World Is Yours To Take», versión del tema «Everybody Wants To Rule The World», de Tears For Fears, interpretada por el rapero estadounidense Lil Wayne. En este instante, se le entregó la camiseta con el número 10, que lucirá en su espalda durante su estancia en la MLS.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

El delantero, campeón del mundo con Argentina, mostró su entusiasmo por su llegada a Miami y agradeció a la directiva del club por el recibimiento y el cariño que le han dado desde su llegada.

«Estoy seguro de que vamos a disfrutar de grandes momentos y lograr grandes cosas», afirmó Messi.

"Vamos a disfrutar mucho, la vamos a pasar bien y van a pasar cosas lindas." – Leo Messi pic.twitter.com/zEhzbnugXG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Asimismo, aseguró que estaba ansioso por empezar a entrenar, competir y contribuir al crecimiento del club, y que, junto a sus compañeros, pondría todo de su parte para alcanzar todos los objetivos.

“La verdad que les agradezco el cariño que me han mostrado. Quiero ser campeón aquí. Agradecido con mis compañeros y por haber elegido esta ciudad», expresó.

Personalidades como Camilo, Evaluna Montaner y Ozuna dijeron presente en la presentación del delantero para poner a bailar a los fanáticos con sus éxitos.

En el acto, también fue presentado Sergio Busquets, quien fue compañero de Messi en Barcelona, y que es otro de los nuevos fichajes del club del sur de Florida.