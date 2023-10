Messi hace historia y gana su octavo Balón de Oro, hasta se lo dedicó a Maradona

El futbolista argentino Lionel Messi ganó este lunes, 30 de octubre, su octavo Balón de Oro, tras superar al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, y se ratificó como el máximo ganador histórico de este galardón.

Messi, de 36 años, ganó este premio por su papel en el título de la selección de Argentina en el Mundial de Catar 2022. Además, se convirtió en el primer jugador en ganar el Balón de Oro sin estar jugando en Europa.

«Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos», dijo Messi tras recibir el galardón.

Messi dedicó el premio a Diego Armando Maradona, quien estaría cumpliendo años este lunes. «Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero (…) Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo», agregó.

MESSI AGRADECIDO

El futbolista del Inter Miami agradeció a los fanáticos que lo felicitaron por el título en Catar con su selección. «Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo», afirmó.

«No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé», dijo sobre su futuro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA INHABILITÓ POR TRES AÑOS A LUIS RUBIALES TRAS ESCÁNDALO DEL BESO A JENNI HERMOSO

Mientras que Messi ganaba el Balón de Oro masculino, la española Aitana Bonmatí obtuvo el galardón en la categoría femenina. Por su parte, Jude Bellingham ganó el Trofeo Kopa, Emiliano Martínez el Trofeo Yashin y Haaland el Trofeo Gerd Muller.