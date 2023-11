Asesinato, violaciones y más: La «lucha» entre el Tren de Aragua y el ELN por el control de la frontera

Una nueva investigación llevada a cabo en Colombia reveló como durante años el Tren de Aragua se ha disputado el control de la zona fronteriza con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Una de las zonas en las que se ha podido establecer la banda venezolana es en La Parada. Se trata del primer lugar al que llegan los venezolanos luego de cruzar el Puente Internacional Simón Bolívar. Esto salió a la luz gracias a la filtración de miles de documentos de la Fiscalía general compilados en el proyecto ‘Narcofiles’, liderado por la plataforma de periodismo de investigación OCCRP.

Los documentos señalan que el Tren de Aragua está en dicha zona, al norte de Santander, desde mediados de 2017. El coronel Carlos García, comandante encargado de la Policía de Cúcuta, comentó a CNN que el Tren de Aragua ha logrado desplazar al ELN con violencia armada.

En 2019 ambas agrupaciones se enfrentaron con armas largas y granadas por el control del comercio ilegal de la zona. Desde ese momento, el ELN se trasladó hacia otros pueblos vecinos y el Tren de Aragua consiguió el control total de La Parada.

“Su accionar es muy similar al de los carteles mexicanos, utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca órdenes, su asesinato (sic) lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”, dice el documento.

A pesar de que admiten que desde entonces se ha reducido el control del Tren de Aragua en la zona fronteriza y el ELN sigue, ambas agrupaciones han mantenido una guerra sangrienta. En octubre de 2021, la policía encontró un cuerpo desmembrado en La Parada.

Poco después encontraron un video de como torturaban a esta persona. «Le propinaron varias heridas con arma cortopunzante, mientras que varios integrantes le tenían de manos y pies”.

La Policía descubrió que los torturadores eran integrantes del Tren de Aragua. Mientras tanto, la víctima era un guerrillero perteneciente al ELN. Durante esos meses, las autoridades reportaron a otros guerrilleros asesinados en la zona.

En mayo de 2023, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se declaró “totalmente insuficiente” para afrontar la ola de violencia.

POBLACIÓN DESPROTEGIDA

En el marco de toda esta guerra por poder, los principales afectados son los habitantes de la zona. “El Tren de Aragua ha ganado mucha fuerza porque recluta a niñas. Las consiguen en Venezuela, las traen engañadas y se las venden al cártel de México, al cártel de Sinaloa, que también está operando en Villa Rosario y La Parada y eso es silencioso, porque desaparecen muchas personas, por ejemplo, en las trochas”, comentó una persona que no quiso dar su nombre a CNN.

Una mujer identificada como Carolina afirma que llegó a Colombia bajo engaños de una amiga de crianza. Al llegar, esta mujer la entregó al Tren de Aragua y desde entonces la amarraron a una cama. Durante dos meses la violaban todas las noches diferentes hombres. Además, no le permitían tomar el sol y le daban altas dosis de droga. En todo ese tiempo no tuvo mayor contacto con nadie más y asegura que su compañía eran los ratones. Cada vez que iban a abusar de ella le tapaban los ojos para que no viera nada.

Después de dos meses las llagas en su cuerpo eran notorias, además, casi no le daban comida. En ese entonces, un hombre se compadeció de ella y la liberó. Asegura que tuvo pensamientos de quitarse la vida. No obstante, este sujeto la ayudó y se volvió su pareja. A pesar de esto, confiesa que aún le cuesta salir sola a la calle.