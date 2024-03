Conmoción en Brasil: Cazadores mataron a la anaconda que se viralizó por ser la más grande del mundo

Una verdadera conmoción se desató en Brasil, luego de que supuestamente unos cazadores mataran a la anaconda que se viralizó en las redes sociales por ser la más grande del mundo.

Lo que se sabe, es que la enorme serpiente fue encontrada cerca del río Formoso, en la zona rural de Bonito, en el estado de Mato Grosso do Sul, en el sur de Brasil.

El hecho ha causado la indignación de la comunidad científica, que la consideraba como un espécimen único en su tipo. De hecho, la noticia del fallecimiento de la anaconda más grande del mundo fue dada a conocer por el biólogo holandés, Free Vonk.

A través de su página de Facebook, aclaró que él desconoce la causa exacta de la muerte de la especie. Asimismo, señaló que al parecer la serpiente no murió debido a disparos de bala. Sin embargo, pese a este detalle, la muerte ha levantado sospechas sobre presuntos cazadores como los responsables.

Esto último, porque hasta donde se conocía la anaconda estaba sana y era muy joven. Lo que no genera dudas, es que su muerte sería un grave golpe contra la biodiversidad. En este sentido, Free Vonk, pidió que se inicie una investigación para dar con los «responsables».

La serpiente había sido bautizada como ‘Ana Julie’. Fue descubierta durante el rodaje de una serie de Disney, medía ocho metros y pesaba 200 kilos.

Incluso, el mencionado biólogo, sin importarle el riego, buceó y posó junto a la impresionante serpiente para dejar registro de la misma.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi

— AccuWeather (@accuweather) February 22, 2024