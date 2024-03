Denuncian que chavismo impidió ingreso de policías argentinos a Venezuela, venían a proteger sus sedes diplomáticas

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, denunció que el chavismo impidió el ingreso de policías de ese país a Venezuela para proteger su embajada y residencia en Caracas, lo que supone una nueva escalada de las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei.

En declaraciones a Infobae, Bullrich indicó que la gendarmería no viajó «porque el gobierno de Maduro decidió que no los iba a dejar entrar». Asimismo, reveló que el chavismo alegó que no estaba de acuerdo «con unas declaraciones hechas» desde Argentina.

Al ser preguntada sobre quién resguarda los cuerpos diplomáticos, contestó que todo queda en manos de los policías venezolanos.

«Es un tema serio que no dejen entrar a una fuerza argentina para proteger a la embajada. Ahora, la responsabilidad total y absoluta está en manos de las fuerzas policiales de Venezuela. Espero que nada suceda, pero si sucede, ellos serán responsables», advirtió.

SEIS DIRIGENTES DE VENTE VENEZUELA REFUGIADOS

Frente a las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía venezolana, seis dirigentes de Vente Venezuela se resguardaron en la embajada de Argentina. Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Motolla se mantienen dentro de la sede diplomática.

Tras ello, el chavismo habría cortado los cables eléctricos de la residencia diplomática para asediar a los opositores, denunció la presidencia argentina. Aunque el Gobierno argentino no tiene embajador en Venezuela, en la residencia vive su líder diplomático en el país, el encargado de negocios Gabriel Volpi.

«Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela», señaló la presidencia en un comunicado.