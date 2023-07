Diputado peruano defiende relaciones sexuales con niñas y dice que ayudan «en su futuro psicológico»

José María Balcázar, diputado peruano, emitió unas sorprendentes declaraciones al defender las relaciones sexuales con niñas. Su argumento es que ello ayuda en el «futuro psicológico de la mujer».

En una comisión del Congreso de Perú se debatía un dictamen que busca prohibir el matrimonio infantil. Allí, Balcázar fue el único que se opuso a ello y con sus afirmaciones generó el repudio del Ministerio de la Mujer y organizaciones feministas.

«En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas. La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer«, aseveró.

Con esa idea, el parlamentario fue el único que se abstuvo en votar para penalizar el matrimonio infantil.

Ahora, ese dictamen se someterá a votación de la Comisión Permanente o del pleno del Congreso para impedir el casamiento con menores de edad.

BALCÁZAR Y SUS INSÓLITAS RESPUESTA

Tras las palabras del diputado peruano, el Ministerio de la Mujer cargó contra la posición del legislador, reseñó DW.

«Desde el Ministerio de la Mujer rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso. Estas pretenden justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición«, expresaron en Twitter.

El parlamentario no se quedó allí y en un canal de Perú, argumentó que la práctica sexual a edades tempranas «no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre los muchachos. Eso está estudiado por la sexología, por antropología».

«No me disculpo, quiero que la gente lea primero. Para opinar hay que leer. La gente que no sabe sexología o antropología no puede opinar«, añadió.

«En los acontecimientos mundiales del siglo XXI, han madurado los muchachos, por eso incluso se piensa bajar la edad en lo penal a 12 años para ser sujetos pasivos de violación sexual… La madurez en el mundo de las chicas ahora es otra cosa«, insistió.