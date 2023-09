«Droga zombie»: El temido fentanilo que causa estragos en EEUU ya enciende las alarmas en Latinoamérica

El fentanilo, la peligrosa droga que causa estragos en Estados Unidos y se ha convertido un problema de salud pública, ahora sus tentáculos parecen llegar poco a poco hasta los países de Latinoamérica que ya encienden sus alarmas ante su presencia.

Lo más reciente ocurrió este viernes 1Sep cuando las autoridades colombianas incautaron un cargamento de este opioide sintético en la ciudad de Medellín.

La Policía Nacional de Colombia desarticuló a una banda que mezclaba fentanilo con tusi, estupefaciente hecho a base de ketamina, éxtasis y el alucinógeno mescalina. Resultaron detenidas 15 personas y las autoridades estiman que producían 150 millones de pesos (36.500 dólares) mensuales.

José Fonseca, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, apuntó que investigaron el caso durante siete meses. Así pues, descubrieron que vendían la droga cerca de instituciones educativas de los sectores Florencia y Pedregal.

“Se realizaron 12 diligencias de allanamientos en los cuales se logra la incautación de 35 ampolletas de fentanilo, 170 cigarrillos de marihuana, 667 pastillas de anfetaminas”, apuntó Fonseca, de acuerdo a medios colombianos.

FENTANILO SE PROPAGA POR EL MUNDO

El fentanilo se desarrolló en 1960 en la industria farmacéutica para tratar a personas con enfermedades graves y dolorosas. Sin embargo, rápidamente pasó al mercado negro y con paso de las décadas solamente aumentó su consumo.

Esta droga ya salió de Estados Unidos y en julio las autoridades argentinas incautaron 5000 ampollas de fentanilo en Misiones. Esto encendió las alarmas en Uruguay y creen que esta droga podría llegar en cualquier momento a ese país.

Héctor Suárez, director del Observatorio de Drogas de Uruguay, confirmó que están en “alerta” por los riesgos potenciales del fentanilo. En tal sentido, hacen una vigilancia preventiva y confesó que puede haber algunos casos “marginales” en el territorio.

Cabe destacar que el fentanilo que se encontró en Argentina no es de producción ilegal, sino que proviene de la industria médica.

Hasta el momento, hay no reportes de fentanilo en Uruguay y todavía no existe un “problema”. Es decir, no hay indicios de su uso fuera de los hospitales, en donde se emplea para tratar a pacientes con casos de dolor extremo.

PROBLEMA LATENTE

Julián Quintero, director de Acción Técnica Social de Colombia, precisó que falta conocer más información y contexto sobre la situación real de esta peligrosa droga en la región.

“En Colombia, el fentanilo de uso farmacéutico, en ampolletas, se ha vendido hace 10 años en el mercado negro. Eso no es nuevo. Lo que debemos saber es si se trata de un análogo sintético, de fabricación ilegal. Cuando confirmemos eso, ahí sí asustémonos”, dijo.

En una conversación con Sputnik, Quintero indicó que la crisis del fentanilo tiene varios años en el escenario. Sin embargo, analizó que en Estados Unidos escaló de las clases bajas y ahora también mueren personas de los estratos medios y altos.

Quintero sostuvo que en Colombia la situación es diferente, ya que incrementó el precio del fentanilo. A esto sumó que en ese país se encuentra heroína de “muy alta calidad” a precios bajos, a diferencia de Estados Unidos, por lo que no hay necesidad de acudir a otras drogas.

MILES DE MUERTOS POR EL FENTANILO

El fentanilo es una droga con un efecto parecido a la heroína, con la diferencia de que es 50 veces más potente. En consecuencia, se usa en cantidades mucho más pequeñas y se suele mezclar con otros psicotrópicos.

Estudios estadounidenses indican que las organizaciones criminales se aprovechan del fentanilo por su bajo costo de producción y su gran potencia.

Los datos estadounidenses indican que desde 2014 se disparó el uso del fentanilo y no ha hecho más que aumentar. Actualmente, es, con creces, el principal causante de muertes, seguida de la metanfetamina y la cocaína.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: ASÍ ES LA DEPLORABLE VISTA ACTUAL DEL ICÓNICO PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD EN EEUU

Tan solo en 2021, 107.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Unas 70.000 de estas personas fallecieron por culpa del fentanilo.

Informes de testeo de narcóticos señalan que el fentanilo solo aparece en el 13% de las evaluaciones positivas. No obstante, supone el 70% de los fallecidos por sobredosis, lo que indica el gran peligro que representa esta droga.

Algunos expertos en Estados Unidos creen que la crisis del fentanilo es una “pandemia silenciosa” que se propaga por el país. Ahora, hay preocupaciones por su posible presencia en el resto de América y otros continentes.