Ecuador no reconocerá resultado de elecciones en Venezuela: «No han sido libres», dijo Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que su país no reconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

«No estamos de acuerdo en absoluto de que no haya elecciones libres en Venezuela», dijo durante una entrevista con Ecuavisa.

Asimismo, aclaró que en la actualidad su país reconoce al Gobierno de Maduro, pero que esta situación estaría muy próxima a cambiar.

«En este momento no es que no reconoces el Gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones porque no han sido elecciones libres», señaló Noboa.

Las declaraciones de Noboa llegan poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación política de María Corina Machado y Henrique Capriles. Esto va a afectar especialmente a las elecciones presidenciales, ya que Machado resultó electa como la ganadora de las primarias organizadas por la oposición.

🇪🇨🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declara que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela, afirmando que no son "elecciones libres". pic.twitter.com/qDFAeNH5NV — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 30, 2024

Otro de los países que anunció acciones contra esta decisión fue los Estados Unidos. La administración de Joe Biden confirmó que a partir de abril entrarán en vigencia nuevamente las sanciones en contra de Venezuela.

«En apoyo al Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió la Licencia General 44, que brinda alivio al sector petrolero y gasífero de Venezuela. En ausencia de avances entre Maduro y sus representantes y la Plataforma Unitaria de la oposición, en particular sobre permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024», indicó el Departamento de Estado en un comunicado.