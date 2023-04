El escalofriante video de trapecista que desde 9 metros de altura cayó al vacío en pleno show

Una trapecista, identificada por el apellido Sun, murió el fin de semana durante un espectáculo en la ciudad china de Suzhou. Según las imágenes, cayó desde una altura de nueve metros y pereció por el fuerte impacto.

El incidente ocurrió en una actuación del pasado sábado, pero las imágenes comenzaron a circular esta semana. En el metraje se observa a Sun con su pareja mientras hacen acrobacias a gran altura.

Los espectadores se sorprendieron cuando se percataron que Sun hacía acrobacias sin medidas de seguridad. Los acróbatas afirmaron que no contaban con cinturones o arneses para verse “mejor estéticamente”.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1

