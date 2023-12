﻿ El video viral de un robo fallido en Argentina: Intentaron llevarse alta suma de dinero en plena calle y así los detuvieron

Dos ladrones quedaron privados de libertad luego de un robo fallido llevado a cabo en San Miguel de Tucumán, Argentina.

A través de redes sociales se hizo viral el video del robo cometido a un hombre en la avenida Roca al 400. Los antisociales lo esperaron a bordo de una motocicleta y cuando la víctima se bajó de su vehículo lo golpearon y le arrebataron un bolso que cargaba.

Según se pudo conocer poco después, en el interior del bolso había dinero con el que pretendía pagar los sueldos del personal del Sanatorio Roca.

A pesar de que los ladrones lograron quitarle el bolso, la víctima forcejeó y posteriormente intentó perseguirlos. Esto hizo que más vecinos de la zona se activaran e intentaran detener a los antisociales.

🚨 ASÍ FUE EL ROBO EN ROCA AL 400 Una persona llevaba un bolso de dinero para pagar algunos sueldos del personal del Sanatorio Roca, cuando se baja del auto, uno de los motochorros ya lo estaba esperando y corre para abalanzarse y quitarle el efectivo junto a un cómplice que

En un segundo video se puede ver el momento en el que lograron tumbar a ambos sujetos de la moto. Uno de ellos logra escapar a pie, mientras que el otro intentó volver a montarse en la motocicleta, pero los vecinos lo detuvieron con golpes y patadas, con los que quedó sometido.

El periodista Álvaro Mejuto indicó en su cuenta de Twitter (X) que la policía logró capturar al segundo ladrón, poco después. Ambos quedaron privados de libertad.

No obstante, el final no fue del todo feliz. “Faltó dinero, pero no porque los ladrones lo robaron. Faltó porque alguno de los vecinos solidarios aparentemente se lo quedó”, contó la víctima.