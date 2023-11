EN VIDEO: Ladrones intentaron robar una tienda con una retroexcavadora pero todo les salió mal

La policía de Oakland está buscando a los responsables de un descarado intento de robo en una tienda durante la madrugada del lunes.

El video de vigilancia muestra a una retroexcavadora chocando contra el vidrio a prueba de balas de la tienda AMPM. Lo más peligroso de todo es que el vidrio se rompió a centímetros de la cara del empleado de la tienda.

Posteriormente, los ladrones que manejaban la retroexcavadora destrozaron un cajero automático.

«Rompieron todo el frente. Los daños ascienden al menos a 70.000 dólares», dijo Ali Abdulla, propietario de la tienda AMPM que resultó dañada.

Abdulla aclaró que el empleado que estaba trabajando está bien.

El video del exterior muestra a los individuos enmascarados irrumpiendo primero en la tienda con la retroexcavadora y luego retrocediendo con una camioneta blanca hasta la entrada. Pronto, se les puede ver sacando una cadena para conectarla al cajero automático dañado.

Abdulla precisó que la cadena no era lo suficientemente larga para conectarse al cajero automático. Con la policía a punto de llegar los ladrones decidieron marcharse sin llevarse nada.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: En un insólito intento de robo, ladrones embistieron con una retroexcavadora la ventana de una gasolinera ampm en Oakland, California, para sustraer un cajero automático. A pesar de los múltiples intentos captados por las cámaras de seguridad, no lograron su… pic.twitter.com/7Zm9nSm51A — UHN Plus (@UHN_Plus) November 7, 2023

«Nací y crecí en Oakland, tengo 51 años y nunca había visto nada como esto. Creo que la única manera de administrar un negocio en Oakland es tan pronto como cierras, duermes en tu tienda y quedarme encerrado y cargado con un AK-47 y estar preparado porque la policía no llega a tiempo y no la culpo porque simplemente no hay suficientes policías ahí fuera», señaló Abdulla a ABC.

Asimismo, aseguró sentirse frustrado por los miles de dólares en daños a su tienda y también molesto por lo que les ha sucedido a otros negocios. «Esto no es lo que nos prometieron, este no es el sueño americano, creo que es la pesadilla americana en este momento».

Cuando llegaron los agentes, la retroexcavadora todavía estaba allí, pero no había señales de los antisociales.