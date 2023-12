﻿ EN VIDEO: Un toro causó caos en Nueva York y provocó el cierre de estaciones de trenes

Un toro saltó a las vías ferroviarias en Newark, en Nueva Jersey, y causó caos en el tráfico con Nueva York, Estados Unidos. El video del animal en los rieles se viralizó en Internet y en las redes sociales lo llaman Ricardo.

Medios estadounidenses indicaron que a las 10:30 de la mañana del jueves hubo los primeros reportes sobre el animal. Varios ciudadanos indicaron que un toro de pelaje rojo y una gran cornamenta estaba corriendo por las vías de la ciudad.

A bull on the loose running on the New Jersey Transit train tracks in Newark has been safely captured https://t.co/7BHsbxbZiY pic.twitter.com/qpO2hiOXiq — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 14, 2023

En un video publicado en Twitter (X) se puede ver al toro paseando tranquilamente por la estación de Newark. Los pasajeros se veían relajados, puesto que el animal no tenía una actitud violenta.

Algunos pasajeros pensaron que se podía tratar de una campaña publicitaria del equipo de futbol Red Bulls (toros rojos, en inglés), cuyo estadio está cerca. Sin embargo, había muchas dudas sobre la procedencia del animal.

BULL ON THE LOOSE IN NEWARK WE ARE SO BACK pic.twitter.com/RnpzPKEYsE — litquidity (@litcapital) December 14, 2023

¿DE DÓNDE SALIÓ EL TORO?

El New York Post precisó que el toro causó retrasos de hasta 45 minutos en los pasajeros que iban a la Gran Manzana. Funcionarios de New Jersey Transit alertaron sobre este extraño incidente y dijeron que habría «actividad policial».

Aparentemente, el toro se escapó de un matadero de Newark y terminó en los rieles de la ciudad. La Unidad de Servicios de Emergencia localizó al toro y lo capturaron «sin incidentes», según Fritz Fragé, director de Seguridad Pública.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HOMBRE OCASIONÓ UNA EXPLOSIÓN EN SU APARTAMENTO MIENTRAS INTENTABA MATAR UNA CUCARACHA

A bull on the loose on New Jersey train tracks caused delays between Newark and New York City. pic.twitter.com/xfZi41G0n0 — USA TODAY (@USATODAY) December 14, 2023

Las autoridades trasladaron al toro al refugio Skylands Animal Sanctuary and Rescue en Wantage. Precisaron que «Ricardo» está «a salvo, pero fuertemente sedada» y se encuentra bajo el cuidado de veterinarios.