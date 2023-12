﻿ Filtran video de dos hombres teniendo sexo en una sala de audiencias del Senado de EEUU

Un escándalo sacude al Senado de los Estados Unidos luego de que se filtrara un video de contenido explícito que muestra a un presunto empleado de la institución teniendo relaciones sexuales con un hombre no identificado, dentro del Capitolio.

El encuentro sexual se grabó en una sala de audiencias del Senado y el clip del material fue obtenido por el medio estadounidense The Daily Caller.

El video muestra a un individuo, cuya identidad aún no se ha confirmado, participando en actos sexuales explícitos en la mencionada sala de audiencias.

En una fotografía relacionada, se puede observar al individuo en una posición comprometedora, sin ropa, mirando hacia la cámara. La misma parece estar ubicada en la mesa donde los senadores suelen formular preguntas durante las audiencias.

🚨| ÚLTIMA HORA: Un empleado del Senado de Estados Unidos fue sorprendido filmando un video sexual gay en la sala de audiencias del Senado. Cocaína en la Casa Blanca, porno gay en el Senado, solo posible con el socialista Biden. URGE el regreso de TRUMP. ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/iPGcKMB4G8 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 16, 2023

REACCIONES AL VIDEO SEXUAL

El material explícito hizo reaccionar a varios congresitas, entre ellos el republicano representante del estado de Georgia, Mike Collins.

El congresista republicano incluso llegó a señalar a empleados del senador demócrata por Maryland, Ben Cardin.

«El personal de Cardin se vuelve loco. ¿Hacer pornografía en el trabajo y gritarle “Palestina libre” a un congresista judío? Tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo duraría el cineasta de Cardin en una Palestina libre?», escribió Collins en su cuenta de Twitter (X).

«Vaya semana para la izquierda. Porno gay en el Senado, ceremonia de juramento sobre pornografía infantil en Virginia, bailarinas transexuales de claqué en la Casa Blanca y estatuas satánicas en Iowa. ¿Qué más me falta?», agregó Collins en otro tuit.

Por su parte, el presidente de la firma de comunicaciones estratégicas Calvary, Josh Holmes, publicó un corto pero contundente mensaje.

«¿Qué le han hecho a mi querido senado?», se preguntó Holmes en su cuenta de la referida red social.

The Daily Caller no ha confirmado las identidades de ninguna de las partes en el video. No obstante, el medio aclaró que tuvo acceso al chat donde se filtró el material y confirmó que fue compartido en un grupo privado para hombres homosexuales dedicados a la política.