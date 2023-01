Filtran video del angustiante momento en que esposo de Nancy Pelosi fue atacado con un martillo en la cabeza

Este viernes filtraron un video en el que se observa el momento en el que un hombre ingresó a la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y atacó a su marido, Paul Pelosi.

El video fue grabado por la cámara corporal de un policía local. Paul Pelosi llamó al 911 cuando descubrió que había un hombre en su casa, pero después que llegaron los agentes sufrió el brutal ataque.

“Suelta el martillo”, le dijo un policía al atacante de 42 años, quien hizo caso omiso a la petición. De inmediato, tomó a Pelosi y lo golpeó con el martillo varias veces en la cabeza y en los brazos.

BREAKING UPDATE: @SFPD body-camera video released showing hammer attack on Paul Pelosi, husband of ex-@SpeakerPelosi. Viewer discretion. Defendant David DePape charged by @SFDAOffice @BrookeJenkinsSF @USAO_NDCA pic.twitter.com/L6SorGB6iF

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) January 27, 2023