Francisco dejó abierta la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan recibir la bendición

El papa Francisco ha vuelto a estar en el centro de la polémica durante esta semana, esta vez por el tema de la unión de parejas del mismo sexo.

Esta opinión la emitió durante una carta escrita como respuesta a cinco cardenales que han sido críticos con su gestión sobre este asunto. Estos religiosos le habían enviado un texto llamado «dubia» (en latín, «duda»), en el que le solicitan una respuesta de Sí o No, acerca de que si estaba permitido ofrecerle la bendición a parejas del mismo sexo.

La petición la realizaron los cardenales Walter Brandmuller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah y Joseph Zen Ze-kiun. Los cardenales abordaban temas como el impacto que podría tener en las enseñanzas de la Iglesia, así como preguntas sobre la intención del papa de bendecir uniones de personas del mismo sexo, y si tiene la intención de abrir la puerta a mujeres sacerdotes a través de la ordenación.

Aunque Francisco respondió al siguiente día, no lo hizo en el formato de «Sí» o «No».

El papa reiteró que la Iglesia solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad que parejas del mismo sexo reciban la bendición. No obstante, detalló que habría que evaluar cada caso, reseñó CNN.

“Cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor”, reseñó el papa.

SACERDOTES MUJERES

En la carta, el papa cita al difunto papa Juan Pablo II, quien dijo en 1994 que la Iglesia «no tenía autoridad» para ordenar mujeres. Sin embargo, Francisco dijo que el tema necesitaba ser abordado y estudiado. En este sentido, aclaro que no para cambiar la postura de la Iglesia, sino para educar a quienes dudan de ella.

«Si no se entiende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los hombres y no podremos reconocer los derechos de las mujeres ni la necesidad de que participen, de diversas maneras, en la dirección de la Iglesia», escribió el papa Francisco.

Sobre el impacto que la próxima reunión de obispos católicos puede tener en la enseñanza de la Iglesia, el papa Francisco fue más vago. Añadió que tanto la jerarquía como todo el pueblo de Dios pueden hacer oír su voz y sentirse parte del camino de la Iglesia.