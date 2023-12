Impactantes Videos: Así colapsó edificio residencial en el famoso barrio del Bronx en Nueva York

En la tarde de este lunes se derrumbó parte de un edificio de seis pisos en El Bronx, un condado ubicado en Nueva York, Estados Unidos, y las autoridades buscan posibles víctimas entre los escombros.

Medios estadounidenses indicaron que el edificio se encuentra en la sección de Morris Heights. Además, precisaron que a las 3:30 de la tarde las autoridades recibieron una llamada de emergencia por el colapso de una de sus esquinas.

En las redes sociales circulan videos del siniestro y se puede ver que parte del edificio colapsó sobre la acera y la calle. Por tanto, las autoridades cerraron el tránsito vehicular para controlar la situación.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la cantidad de personas que había dentro del edificio cuando colapsó parte de la estructura. En tal sentido, se desconoce si hay fallecidos o heridos.

Miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York se dirigieron hasta el lugar para poner en marcha las operaciones de rescate. Todavía no hay un listado de lesionados o desaparecidos.

All people have been evacuated from the partially collapsed building at 1915 Billingsley Terrace, Bronx. The building has 47 residential units and 6 businesses. Search for potential victims ongoing. pic.twitter.com/UAq3CRnDrT

«En relación con el derrumbe parcial del edificio en 1915 Billingsley Terrace, el Departamento de Bomberos se centra en las vidas. No se han registrado heridos por ahora», dijo la comisionada Laura Kavanagh en Twitter (X).

The FDNY is responding to a partial building collapse of a six-story apartment building at 1915 Billingsley Terrace in the Bronx. So far no injuries have been reported. pic.twitter.com/9FhCSOwbSW

— FDNY (@FDNY) December 11, 2023