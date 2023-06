La condición aprobada por la Corte Suprema de EEUU que permite deportar a migrantes que tengan «green card»

La Corte Suprema de EEUU aprobó el jueves 22 de junio una norma que permite deportar a migrantes con una «green card» si se atreven a interferir con la justicia en ese país.

El proceso se sometió a una votación de los magistrados y terminó con seis sufragios a favor con tres en contra.

Sobre la obstrucción a la justicia, esta comprende el delito amenazar a una persona para que no denuncie un hecho ilegal antes las autoridades, lo cual influye en un proceso judicial.

«Las personas pueden obstruir el proceso de la justicia incluso cuando no hay pendiente una investigación o un procedimiento. De hecho, la obstrucción de la justicia es a menudo ‘más eficaz’ cuando impide ‘que una investigación o procedimiento comience en primer lugar», indicó el juez Brett Kavanaugh, quien respaldó esa decisión.

Por su parte John G. Roberts, Jr., presidente de la Corte, también votó a favor de esta condición. Los otros magistrados que hicieron lo mismo son Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

En cuanto a los jueces que se opusieron a ello, estos son Sonia Sotomayor, Neil McGill Gorsuch y Elena Kagan, reseñó Telemundo.

Filemón Rodríguez, un habitante de Phoenix, Arizona, aseguró al respecto que uno «tiene que cuidar lo que tiene y valorar. Si no valora lo que tiene quizás te vas a tu país y regresar (a EEUU) es un milagro».

EL CONSEJO DE UNA ABOGADA A LOS MIGRANTES

Ayensa Millan, abogada de inmigración, opinó que cada día recrudecen más las leyes. A su juicio, esto puede llevar a las personas a ser deportadas de EEUU, aún teniendo la «green card».

«Si usted está aquí bajo un permiso de trabajo, daca o es residente, mientras usted no sea ciudadano, el gobierno puede tratar de expulsarlo del país y revocarle el permiso que tenga. Entonces es muy importante que trate de no meterse en problemas legales o ser arrestados. Hasta que esa persona no sea ciudadano no estará protegido de una deportación«, aconsejó.