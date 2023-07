La denuncia viral de una joven que grabó a un taxista pervertido que se masturbó durante el viaje

La denuncia de una internauta llamada Pau, quien grabó desde el asiento trasero a un taxista pervertido que se masturbó en pleno viaje por la ciudad colombiana de Medellín, se ha vuelto viral en las redes sociales.

La joven indicó que estaba en un centro comercial de Medellín y pidió un taxi para regresar a su hogar. Sin embargo, se percató que el taxista estaba haciendo “movimientos extraños” mientras conducía.

“Cuando estaba en el recorrido empecé a notar que estaba haciendo movimientos extraños, pero no presté mucha atención. Casi llegando a mi casa, estos movimientos empezaron a ser más fuertes y notorios”, explicó Pau en un hilo de Twitter.

En ese momento se dio cuenta realmente de lo que estaba haciendo el taxista mientras manejaba. “Se estaba masturbando”, aseveró.

PAU: “QUEDÉ EN SHOCK”

La joven quedó impactada ante lo que veía y no supo qué hacer. De inmediato, tomó su teléfono y grabó al taxista para tener evidencias de su denuncia, mientras esperaba para llegar a su vivienda.

“La verdad quedé en shock y no sabía qué hacer porque me dio miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino”, expuso Pau.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: PERVERTIDO SE PROPASÓ CON UNA VENDEDORA, EL GUARDIA LO PILLÓ Y LE DIO SU PUÑETAZO

Les agradecería si me pueden ayudar a compartir para que más personas estén pendientes de este susodicho.@PoliciaColombia @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/yB23fYeKOJ — Pau (@pawla777) July 22, 2023

También dijo que “se nota” que el taxista hace esto de forma “frecuente”. “Además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero”, detalló Pau.

Después de contar su sorprendente historia, Pau afirmó que ya puso en marcha el proceso para denunciarlo ante las autoridades. También mencionó en el hilo a la Policía Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín.