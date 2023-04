Las impactantes imágenes de una tormenta de granizo que causó pánico en EEUU

Los residentes de Texas y Florida, en el sur de Estados Unidos, fueron sorprendidos por una gran tormenta de granizo. El fenómeno generó importantes daños en algunas propiedades, dado que los pedazos de hielo eran del tamaño de pelotas de tenis.

Medios estadounidenses indicaron que la tormenta afectó especialmente al sur del gigante norteamericano. Los incidentes ocurrieron el miércoles, pero las autoridades alertaron que el fenómeno puede repetirse este viernes.

Los organismos de rescate detectaron que más de 100 vehículos resultaron dañados por la fuerte tormenta de granizo. Asimismo, unas 17.000 personas quedaron sin energía eléctrica en Texas.

Granizo do tamanho de uma bola de pingue-pongue cai no Texas, EUA – danos grave a agricultura são relatados, em Floydate e Waco tornado com granizo, Texas. Em Melbourne, Florida, também choveu granizo. #EEUU #Texas #Florida pic.twitter.com/3dHb7aEmSs

