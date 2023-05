Los videos del caos y desesperación por tiroteo en famosa playa de Miami, hubo 7 baleados

En la tarde de este lunes, 29 de mayo, hubo un tiroteo en Hollywood Beach, en la ciudad estadounidense de Miami. De acuerdo a reportes preliminares, al menos siete personas resultaron baleadas, pero no hay cifras oficiales hasta el momento.

En las redes sociales comenzaron a circular los videos del incidente. En las imágenes se puede apreciar el momento en el que cientos de transeúntes escuchan los disparos y comienzan a correr en dirección contraria.

🚨BREAKING: Mass Shooting In Hollywood

📍#Hollywood / #Florida

Reports indicate a mass shooting has taken place on the Hollywood Beach Boardwalk in Hollywood, Florida.

Preliminary reports indicate at least 7 people have been shot.

A suspect has been identified but is not yet… pic.twitter.com/bwuEqhYW7N

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2023