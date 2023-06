Más de mil niños venezolanos han sido abandonados en Colombia por ola migratoria, el gobierno de ese país asumió la custodia

Más de mil niños y adolescentes venezolanos han sido abandonados en Colombia en el marco de la crisis migratoria. Por tanto, el Estado colombiano asumió la custodia de los menores de edad, según la investigadora Paula Jiménez.

Jiménez precisó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) se hizo cargo de los niños. Estos se encuentran en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados.

Colombia ahora vela por el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños. Asimismo, se debe encargar de su escolarización, alimentación, recreación, vestido y asistencia de especialistas.

Paula Jiménez subrayó que los niños y adolescentes fueron encontrados en la calle, después de que los abandonaran sus padres. Sin embargo, también hay casos en el que los padres cometieron un crimen y están detenidos.

BUSCAN PADRES DE LOS NIÑOS

De igual forma, Jiménez señaló que la identidad de 190 niños está en la página web del ICBF. Algunos de los menores están buscando a sus familias o han logrado contactar con otros familiares, según Radio Fe y Alegría.

“Hay que tomar en cuenta los terceros países, porque Colombia es un país de tránsito o gente que estaba aquí y no logró integrarse, siguió moviéndose (…) Entonces su familia puede estar en Panamá, Chile o cualquier otro lugar de Latinoamérica y el mundo”, dijo.

Sin embargo, Jiménez lamentó que hay un grupo de niños cuyos familiares no han podido ser ubicados. Las autoridades han intentado encontrarlos en Venezuela y Colombia, pero sin éxito.

Generalmente, los niños no deben permanecer más de 18 meses en manos del ICBF. No obstante, en caso de que no encuentren familiares del infante, tendrán que quedar bajo su protección hasta que cumplan 18 años.