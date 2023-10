Migrante venezolano fue herido protegiendo a su esposa de una violación en México

El migrante venezolano Roberto Irinoi sufrió una grave herida en su mano mientras protegía a su esposa de una violación, después de un grupo de criminales intentó extorsionarlos en la localidad de Juchitán, México.

Medios mexicanos indicaron que Roberto, su esposa y otros migrantes fueron abordados por una banda criminal. Los delincuentes los intentaron extorsionar y, al no contar con el dinero, amenazaron con violar a las mujeres.

«Nos comenzaron a decir que lo lamentaban mucho por las mujeres, que los que no tenían plata las iban a violar y eso, yo me puse a decir que por qué hacen eso delante de los niños y me dieron con un palo en la mano. Me fracturaron el dedo», relató Roberto.

Roberto precisó que los delincuentes le golpearon la mano izquierda, provocándole una fractura expuesta. La falta de atención médica inmediata complicó la herida y el migrante sufrió una infección, mucho dolor y fiebre.

ROBERTO: «EN VENEZUELA NO HAY COMIDA»

Personal de Protección Civil y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió a Roberto y le limpiaron la herida. Después el joven migrante declaró a medios mexicanos y reconoció que buscaba el «sueño americano».

«En Venezuela ya no hay comida, no hay nada de eso, yo tengo dos niños que comen, todos los días piden comida y no teníamos nada para darle», dijo Roberto, quien subrayó que busca mejores oportunidades laborales en Estados Unidos.

El migrante se mantiene internado en el hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán. Los médicos atienden a Roberto e intentan salvar su dedo, aunque no hay detalles sobre su estado de salud actual.

Roberto y su esposa forman parte de las decenas de miles de migrantes venezolanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en su camino deben hacer frente a bandas criminales, el clima y la falta de dinero.