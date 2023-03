Muro de contención se derrumbó y grabaron todo el impactante momento

Momentos de terror sintieron los trabajadores en la carretera en Bolombolo, en el departamento colombiano de Antioquia, dado que este domingo un muro de contención se derrumbó sobre las obras y cubrió parte de la vía en construcción.

En las imágenes se observa el momento en el que los trabajadores se percatan que ocurre algo con la obra. De un momento a otro, el cemento se comienza a agrietar y segundos después colapsa la construcción.

“Quiten, quítense, corran… Ay, señor bendito, ay, Dios mío, ay, padre celestial… como se vino (la montaña)”, manifestó uno de los trabajadores. Mientras tanto, el derrumbe sigue su paso y cierra la carretera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)



De acuerdo a medios locales, se trataba de una obra de la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico), empresa encargada de la construcción de proyectos de transporte e infraestructura en Colombia.

NO HUBO TRABAJADORES HERIDOS

Tras la caída de los escombros, los trabajadores se mantuvieron en silencio unos segundos. Después comentaron que era mejor mantenerse alejados de la zona afectada, puesto que podía haber otro derrumbe.

El diario Semana aclaró que este derrumbe no afectó el transporte en Antioquia. Esta carrera no se encontraba operativa, dado que seguía en obras y no se plantea el cierre de vías cercanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | LA IMPRESIONANTE EXPLOSIÓN DEL VOLCÁN MERAPI EN INDONESIA QUE PONE EN ALERTA A LA ISLA DE JAVA

Covipacífico indicó que en los próximos días se podrían cerrar algunas carreteras cercanas. “Habrá restricciones en el sector para garantizar la seguridad de los usuarios”, aclaró el organismo.

Las autoridades locales precisaron que no hubo trabajadores heridos por el derrumbe. Igualmente, afirmaron que tomarán medidas para evitar otros derrumbes en el sector.