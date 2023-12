﻿ 'Ni películas, ni libros': Filtran las condiciones que deberá cumplir Álex Saab tras ser liberado por EEUU

Este viernes trascendieron detalles sobre el indulto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio al empresario Alex Saab, entregado al gobierno de Maduro esta semana tras un intercambio de presos.

El periodista Joshua Goodman tuvo acceso al documento que firmó Biden para Saab. A la vez que le da la libertad al empresario, la Casa Blanca estableció seis condiciones que tendrá que cumplir.

En primera instancia, Saab se mantendrá «fuera de los límites de Estados Unidos, sus territorios y posesiones». Además, el empresario tendrá que renunciar a cualquier reclamación o demanda que tenga con el país o sus autoridades.

Goodman puntualizó que, tras esta condición, Saab no podrá reclamar los 12 millones de dólares que incautó la Administración de Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés).

La Casa Blanca subrayó que este indulto solamente es válido para el caso actual. Es decir, se descarta el cargo de conspiración para lavado de dinero, pero el empresario todavía puede ser acusado por otros delitos.

«Se aplica a un solo caso, por lo que en teoría Saab puede ser acusado en un caso separado de 2021 por tráfico de alimentos, donde es co-conspirador 1», explicó Goodman en su publicación en Twitter (X).

Finalmente, Saab no podrá obtener beneficios económicos de su caso, directa o indirectamente. Esto incluye «cualquier libro, película, otra publicación o producto, para cualquier forma de medios».

Here's the Biden presidential pardon that freed Alex Saab.

Key terms:

-No return of $12 million he forfeited to DEA

-Applies to a single case, so in theory Saab can be charged in a separate 2021 case for food trafficking where he's "co-conspirator 1"

-No book deal/Netflix series pic.twitter.com/wbe9ucknVQ

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 22, 2023