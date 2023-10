Nueva York le dará pasajes aéreos gratis a migrantes que se quieran ir a otras ciudades de EEUU

La Alcaldía de Nueva York comenzó a ofrecer pasajes aéreos gratuitos para los migrantes que quieran abandonar la metrópoli hacia otros destinos de Estados Unidos, en un intento para descongestionar el flujo migratorio a la ciudad.

Un portavoz del alcalde confirmó esta medida a medios estadounidenses y explicó que ya no tienen espacio para alojar a los migrantes. «Hemos abierto más de 210 albergues de emergencia en respuesta a la crisis», apuntó.

«Simplemente, nos hemos quedado sin sitio. Como no hay señales de descompresión en el futuro inmediato, hemos establecido un centro (para que elijan) reubicación los inmigrantes», explicó el portavoz.

Las autoridades de Nueva York precisaron que llegaron a la ciudad 133.400 migrantes desde la primavera del año pasado. Han abierto refugios temporales y albergado familias en hoteles, pero la Alcaldía no se da abasto.

«AYUDA PARA EL PRÓXIMO PASO»

El Hotel Roosevelt, un histórico edificio que desde hace meses es el centro de operaciones migratorias, es el lugar en el que las autoridades decidirán quiénes pueden optar por estos pasajes y quiénes deben quedarse en la ciudad.

«La ciudad va a redoblar esfuerzos para comprar billetes a los inmigrantes y ayudarles a dar un próximo paso en su viaje», indicó el portavoz, quien no precisó si hay planes para deportar a los migrantes.

Sin embargo, esta oferta no parece atractiva para algunos migrantes. Un colombiano llamado Héctor dijo que le ofrecieron un pasaje a Denver, pero lo rechazó. «¿Qué se me ha perdido en Denver? Ahí no conozco a nadie», afirmó.

Otros migrantes indicaron que también les ofrecieron pasajes a Chicago o a Florida, pero solo los que tienen familia en otras ciudades sopesan la idea. La mayoría lo rechaza, puesto que el pasaje aéreo no viene acompañado de una oferta de trabajo.