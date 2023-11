Oscar Alejandro habló sobre la xenofobia que vivió en Chile y respondió a los que dicen que el ataque «es falso»

El youtuber venezolano Oscar Alejandro respondió este lunes a las personas que creen que el acto de xenofobia que vivió en Chile es «falso» por ocultar la cara de la mujer en el video que se viralizó en redes.

«Muchas personas me preguntan qué casualidad que 48 horas de haber llegado al país, justamente grabando con la cámara ese hecho ocurrió. Esto tratando de insinuar que ese suceso es falso y sobre todo porque le tapé la cara a la señora. Yo estaba muy consciente del alcance que podía tener este video en las redes sociales y cuando decido tapar la cara de la mujer y su esposo es porque tengo presente que a lo mejor a la señora la pueden encontrar en la calle y le pueden caer a golpes o su vida puede correr peligro. Y no es algo en contra de la señora en específico (…) yo no estoy buscando problemas en un país que no es el mío», expresó.

Asimismo, comentó que el hecho fue más grave todavía no solo porque lo atacó por su nacionalidad sino por su sexualidad.

«En ese momento me encontraba grabando uno de mis videos de la serie en Chile de cómo es Santiago. Justamente en el recorrido sobre el Metro, saliendo de una estación me encuentro con esta señora que escucha mi acento venezolano y me dice ‘tenían que ser venecos’. Luego nos atacó por ser homosexuales. Ósea el asunto es mucho peor, solo que utilicé un fragmento porque si pongo todo lo que la señora nos ofende, no tendría fin esta situación», contó.

#Mundo | EN VIDEO: Youtuber venezolano Oscar Alejandro fue víctima de xenofobia en Chile 📹 Video: Oscar Alejandro pic.twitter.com/XDHxEo7AOv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 4, 2023

EL ACTO DE XENOFOBIA QUE SUFRIÓ OSCAR ALEJANDRO

Oscar Alejandro indicó que la mujer también le cuestionó si él tenía dinero suficiente para hospedarse en un hotel de la zona de Providencia en Santiago de Chile.

«Ella me dijo ‘tú tienes dinero para hospedarte en un hotel acá en la zona de Providencia’, porque todos los venezolanos viven en una zona que se llama Estación Central. Su comentario hace alusión que los venezolanos que viven en la capital de Chile tienen escasos recursos y que yo no tengo derecho, por ser venezolano, a estar hospedándome en un hotel en la zona de Providencia», dijo.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy en Onda, Oscar Alejandro aseguró que tras lo ocurrido se sintió muy mal.

«Paramos la grabación y nos fuimos a un parque para relajarnos y entender un poco lo que había sucedido. Sin embargo, al día siguiente realice una juntada con mis seguidores de la capital chilena. Allí la mayoría consideró que la opinión de la señora no representa en absoluto lo que en realidad piensa el pueblo chileno que recibió a los venezolanos», manifestó.

LA SITUACIÓN DE LOS VENEZOLANOS EN CHILE

Sin embargo, el youtuber afirmó que este tipo de situaciones pasan a diario a los venezolanos, aunque no todo es una ofensa verbal.

«A los venezolanos se les discrimina no solamente diciéndonos ‘venecos’ sino poniéndonos, por ejemplo, más trámites para alquilar un sitio para donde vivir. Se les pide más recaudos que a los chilenos no se les exige y la xenofobia viene en pequeños actos que no solamente tienen que ver con la ofensa verbal», apuntó.

Además, destacó que algunos de los hechos que enfrentan los venezolanos en Chile es que los contratan para un empleo y les pagan menos. «Nos hacen discriminación y nos quitan privilegios que otras personas tienen».

Aunque, Oscar Alejandro aseveró que también hay que reconocer que hay un grupo «minúsculo» de venezolanos que han llegado a Chile para delinquir. «Lamentablemente pagamos justos por pecadores porque nos meten a todos en un saco», resaltó.