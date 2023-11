PÁNICO EN FILIPINAS: Las impactantes imágenes del terremoto que se registró este 17Nov

Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió Filipinas este viernes, 17 de noviembre, causando daños en la región sur de Mindanao.

El terremoto ocurrió a las 4:14 p.m. (hora local), con su epicentro a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de General Santos. El terremoto se sintió en toda la región de Mindanao, así como en partes de las islas de Luzón y Visayas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) inicialmente reportó una magnitud de 7,2, pero posteriormente redujo la magnitud a 6,8.

Por ahora, no se han reportado víctimas mortales, pero PHIVOLCS dijo que se esperan daños, ya que el terremoto fue «destructivo».

Mientras tanto, la Cruz Roja, informó que activó sus diferentes servicios y está «brindando primeros auxilios y atención médica a las personas que colapsaron».

Los videos compartidos en las redes sociales muestran a personas evacuando edificios y acurrucándose en el suelo durante el terremoto. También se informó de daños a edificios, carreteras y puentes.

LOOK: Signage and antenna on top of a 17-storey building in Bajada, Davao City swayed following the magnitude 7.2 earthquake. Employees safely evacuated. (📷: Benie Boy Angchay) | via @f_magbanua pic.twitter.com/gZX90RznSi

El aeropuerto de General Santos sufrió daños, incluidas pequeñas grietas en las columnas del edificio. Aunque, no se han reportado heridos entre pasajeros ni empleados.

LOOK: The Old Buayan Bridge has been closed for vehicles due to cracks caused by the magnitude 7.2 earthquake that hit Sarangani, Davao Occidental on Friday. This bridge connects General Santos and Sarangani.

Motorists use the new bridge in the area. (📹: Jay Dayupay) pic.twitter.com/XUN0duyQ2c

— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 17, 2023