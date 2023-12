Pánico en Madrid: Un helicóptero cayó en plena carretera y tres personas resultaron heridas

Tres personas resultaron heridas luego de la caída de un helicóptero en la carretera M-40 de Madrid. El incidente tuvo lugar este viernes pasadas las 10 de la mañana, luego de que el piloto perdiera el control de la aeronave por motivos desconocidos.

Uno de los tripulantes del helicóptero sufrió traumatismo craneoencefálico leve, mientras que el otro una posible fractura de fémur. Con respecto al conductor que también resultó afectado, tenía cortes leves producto de los cristales rotos.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023