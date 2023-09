Serán condenados como adultos los adolescentes del video viral que atropellaron por «diversión» a un señor

Las autoridades estadounidenses capturaron a los adolescentes Jesús Ayala, de 17 años, y Jzamir Keys, de 16 años, acusados de matar a un hombre que iba en bicicleta, y los juzgarán como adultos ante la justicia de Las Vegas.

El video del caso se viralizó en las redes sociales esta semana, a pesar de que ocurrió a mediados de agosto. En las imágenes se aprecia a los dos adolescentes manejando un carro cuando deciden atropellar por diversión a un ciclista que iba por una avenida.

En cuestión de días, la Policía Metropolitana de Las Vegas presentó este jueves a los adolescentes ante la Corte Distrital de Las Vegas, en donde se hará el juicio.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Dos adolescentes roban un vehículo y por diversión chocan con otro antes de atropellar y asesinar a un ciclista en Las Vegas, Nevada. Los jóvenes enfrentan cargos de asesinato después de atropellar intencionalmente a un ciclista con un automóvil robado, dijo la… pic.twitter.com/T54bHUrgaz — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 16, 2023

Los dos adolescentes tuvieron una sola audiencia y parece que tendrán un juicio juntos. Jesús Ayala, quien manejaba el carro, fue capturado el pasado 14 de agosto y Jzamir, el pasajero, está detenido desde este martes.

ENFRENTAN CADENA PERPETUA

El conducto enfrenta 18 cargos, entre los que destacan asesinato abierto (con el uso de arma mortal), intento de asesinato, posesión de vehículo robado y no detenerse en el lugar del accidente.

Por su parte, el joven que estaba como copiloto está acusado de asesinato abierto, agresión con uso de arma mortal e intento de asesinato.

Ambos enfrentarán el proceso judicial como adultos y no hablaron durante toda la audiencia. Los fiscales no han pedido una pena en particular, pero los jóvenes enfrentan una condena de entre 20 años a cadena perpetua.

Los adolescentes están acusados por el asesinato del jefe de policía retirado Andreas Probst, quien manejaba su bicicleta. Previamente, los dos acusados también habrían atropellado a otro ciclista.