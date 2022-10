Piden activar búsqueda de migrantes venezolanos desaparecidos en isla San Andrés hace 20 días

Familiares pidieron a las autoridades de Colombia y países centroamericanos que activen las operaciones para buscar a un grupo de venezolanos, puesto que están desaparecidos desde que abordaron una lancha en la isla de San Andrés hace más de 20 días.

Solangel Cedeño, madre de dos de las desaparecidas Jarangel Cedeño y Melody Rosario Cedeño, pidió apoyo para encontrar a sus hijas. En tal sentido, envió un mensaje a las autoridades nacionales de varios países.

“A todos estos países: Nicaragua, Costa Rica, todos estos países de Centroamérica; por favor que me ayuden, que salgan a buscarlas”, apuntó para Unión Radio. Además, aclaró que la última vez que habló con sus hijas fue el 12 de octubre.

Por otra parte, exhortó a los venezolanos a no tomar rutas irregulares para migrar. “Lo que están haciendo no es legal, la manera como se están yendo, pero ellas no vieron otras alternativas como lo han hecho otros venezolanos. No por eso no merecen ser buscados”, añadió.

¿QUÉ SE SABE DE LOS MIGRANTES?

Los familiares de los desaparecidos indicaron que abordaron una lancha en San Andrés y su destino era Nicaragua, para evitar cruzar la selva del Darién. Sin embargo, desaparecieron en el mar Caribe y no conocen su paradero.

“La última comunicación de la mayoría fue entre las 2:00 am y 3:00 am del miércoles 12 de octubre. Ellos iban a viajar en una embarcación desde la isla de San Andrés en Colombia hasta Corn Island en Nicaragua. Su destino final era Estados Unidos”, dijeron a El Pitazo.

Un familiar señaló que lograron comunicarse con quien coordinó el viaje hacia Nicaragua. “Nos dice que están bien, en una isla, y que pronto llegarán a tierra firme, pero pasan los días y crece nuestra angustia, porque no sabemos nada de ellos”, apuntó.

Después de varios días de espera, los familiares desconfiaron de esta persona, puesto que “ha cambiado varias veces la versión”. “Es un desespero muy grande no saber”, acotaron, de manera que piden apoyo de los gobiernos de la región.