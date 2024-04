﻿ Turista se cruzó con un oso, quiso tomarle una selfie y casi pierde la mano

Una turista escocesa, llamada Moira Gallacher, se cruzó con un oso mientras manejaban por una carretera de Rumania e intentó tomarse una fotografía con él, pero terminó siendo atacada por el animal y casi pierde la mano.

Medios europeos indicaron que Gallacher estaba con una amiga de viaje por los Montes Cárpatos. Cuando estaban en el interior del carro,se cruzaron con dos osos pardos que estaban deambulando junto a la carretera.

Charmain Widdowson, amiga de la víctima, relató que el oso se acercó tanto que Gallacher intentó tomarse una foto con él. Sin embargo, nunca se imaginó que el animal iba a reaccionar violentamente y le mordería la mano.

«Mi amiga dijo, vamos a comer algo (…) No, no se te permite dar comida. Absolutamente, nada, nada, nada. Y creo que lo escuchó y decidió que en su lugar tenía que comerse a mi amiga», contó Widdowson.

La mujer sufrió graves heridas en la mano derecha y tuvieron que trasladarla de emergencia hasta un hospital de la zona. «Llevaba una chaqueta acolchada, un top y otro top; eso fue lo que me salvó el brazo. He tenido mucha, mucha suerte», explicó Gallacher.

«Pensé que queríamos que fuéramos amigos. El oso vino y quiso subirse al auto, pero terminó mordiendo a mi amiga», dijo Widdowson a los medios locales.

