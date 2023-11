¿Qué pasará después del 30Nov? Habló el jefe de misión de EEUU sobre el chavismo y el acuerdo de Barbados

El jefe de misión de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, aseguró que su país se mantiene firme en esperar avances en el acuerdo con Nicolás Maduro antes del 30 de noviembre.

Estados Unidos espera habilitaciones políticas, liberación de presos políticos y excarcelación de ciudadanos norteamericanos. A su juicio, se trata de una muestra por parte del chavismo de su intención en cumplir con el acuerdo.

«Es un tiempo para que las partes ganen confianza entre ellas y ejecuten acciones que evidencien la implementación del acuerdo. Con la inmediata flexibilización de las sanciones, Estados Unidos mostró su disposición de cooperar para que esta negociación funcione», acotó.

En una entrevista a La Gran Aldea aclaró que el 30 de noviembre no se trata de una fecha establecida dentro del acuerdo. No obstante lo describió como un plazo en favor del proceso. «Si no hay avances sobre los temas importantes para finales de mes, no podemos decir que el acuerdo está funcionando».

El funcionario explicó que la habilitación no se trata de un solo candidato sino de todos. «No estamos solamente hablando de 2024, hay líderes políticos que quieren postularse en las elecciones regionales y legislativas de 2025″.

«Es muy claro que si Nicolás Maduro y su equipo quieren que la flexibilización de las sanciones continúe y se profundice, deben abrir espacios para que pueda haber una cotidianidad más democrática en Venezuela«, detalló.

MADURO Y LAS LICENCIAS DE EEUU

Asimismo, acotó que Estados Unidos está evaluando qué hacer en caso de que el proceso de negociación no avance.

«Nicolás Maduro y sus representantes saben que dimos un gran paso con la licencia de apertura del sector de petróleo y gasífero, hecho que es fundamental para la recuperación de la economía en Venezuela; pero eso se puede quitar en cualquier momento», advirtió.

Además, recordó que en abril se vencen todas las licencias, las cuales no serán renovadas de manera automática.

«Pero lo importante es que Estados Unidos puede revertirla e imponer sanciones nuevamente cuando considere, si se demuestra que Maduro y su gente no están trabajando en una manera constructiva y positiva sobre el acuerdo firmado en Barbados», concluyó.