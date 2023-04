¿Regresará o no? Guaidó habló de las amenazas que recibió en Colombia y explicó sus verdaderos objetivos en EEUU

Desde Miami, el dirigente opositor Juan Guaidó se declaró este jueves como un «doble perseguido político en este momento». Además, en una rueda de prensa aseguró que viajó a Estados Unidos porque fue el país que pudo intervenir durante su estancia en Colombia, donde se sintió «amenazado y perseguido».

«Desafié a la dictadura de Maduro para poder llegar a Colombia y llevar la voz de venezolanos. Lamentablemente, mientras estaba allá recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad; y quien ya ha asesinado a dirigentes políticos y torturó a nuestro equipo de trabajo y a nuestra familia en este momento», dijo.

Ante esto, el opositor sostuvo que «no hay razón política ni humana para permitirle a una dictadura secuestrar a una persona. Por eso crucé a pie la frontera, no le vamos a entregar nuestra voz a Maduro».

El gobierno colombiano señalado que el opositor tenía un pasaje aéreo comprado previamente a EEUU. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio Guaidó. Y es que apuntó que el único boleto que compró en Colombia fue para el trayecto entre Cúcuta y Bogotá. Pero dicho avión no lo pudo abordar debido a las «amenazas» que recibió de deportación a Venezuela.

«Gracias a la intermediación del gobierno de Estados Unidos estoy aquí, preparando una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington. Gracias a eso me siento seguro el día de hoy, muy distinto a lo que siento por mi familia en este momento, quien está perseguida, amenazada directamente», manifestó.

«Estoy aquí en EEUU para buscar protección, no a Juan Guaidó que también la necesita en este momento como mi familia, pero también a la posibilidad de una solución, de unas primarias, de unas elecciones libres, y evitar un escenario como el de Nicaragua en 2021 o como el de Maduro en 2018″, dijo.

¿GUAIDÓ REGRESARÁ AL PAÍS?

Guaidó señaló que poder regresar a Venezuela «significa seguridad y protección para la primaria, y los que son candidatos».

«Nos encantaría regresar mañana. Me hubiese encantado que el abrazo que le di ayer a mi madre después de tres años hubiese sido en La Guaira, pero no en el exilio. Hoy estamos buscando la protección para poder tener la posibilidad, no solamente de regresar lo más pronto posible, sino lograr una primaria competitiva«, expresó.

Sin embargo, apuntó que por ahora estará algunos días mientras termina la agenda de encuentros previstos en la capital de EEUU.

¿SEGUIRÁ SIENDO CANDIDATO?

El dirigente político expresó que no puede ser Nicolás Maduro el que determine a los candidatos opositores por persecución y amenazas. «Lo que estamos buscando es el derecho de elegir y ser elegidos», acotó.

Aunque, Guaidó indicó que es «absolutamente extemporáneo hablar de aspiraciones personales. Yo tengo el respaldo de Voluntad Popular y siete organizaciones políticas, con los cuales estoy en constante conversación para evaluar alternativas y proteger la primaria», manifestó.

«Hoy el mejor candidato que tiene Venezuela, capaz de derrotar a Maduro es la unidad y eso lo representa la primaria. Para nosotros es fundamental presionar para un mejor acuerdo y lograr una elección competitiva. Que estamos en discusiones y evaluando todas las alternativas, eso siempre se hace en política», sentenció.

Con respecto a las sanciones, sostuvo que se ha hablado de un levantamiento progresivo, pero «con una elección libre y justa y el respeto a la primaria». Destacó que para la oposición es fundamental el apoyo internacional porque solos no pueden enfrentar al gobierno chavista.