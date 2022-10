Rescatan a niño venezolano en el Darién luego que su madre se lesionó en medio de la travesía +VIDEO

Cada día la selva del Darién sigue dejando historias de drama, valentía, sufrimiento y sobre todo de esperanzas y luchas por un futuro mejor. En redes sociales, se hizo viral la historia de una madre que mandó a su hijo venezolano con sus compañeros de viaje después de sufrir una lesión en el pie que la retrasaba.

Aunque no hay forma de atravesar la selva de manera segura, lo más recomendable es hacerlo en grupo. No obstante, después de lastimarse el pie, la madre de José David Segarra no podía seguirles el ritmo.

En ese momento, la mujer tuvo que tomar una difícil decisión y quedarse atrás. Pero otros venezolanos se ofrecieron para acompañar al niño hasta un campamento.

Marvenys Segarra supo que era lo mejor para su hijo y se lo encomendó a sus compañeros de viaje.

Más tarde, los migrantes subirían un video en el que informan que estaban a 15 minutos del campamento El Abuelo donde dejarían al niño. Además, hacen un llamado de atención a sus familiares a que intenten comunicarse con él. Por otro lado, el migrante que graba el video afirma que la madre se encontraba a un día de camino.

"Lo logró el chamito. Es un guerrero de Dios", dijo el autor del video. No obstante, ratificó el llamado a sus familiares debido a las dudas sobre si su madre podría llegar ante su lesión en el pie.