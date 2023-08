Se despertó tras tomar una siesta y tenía en la puerta de su habitación a un hombre desnudo con unas tijeras en sus manos

Las autoridades de Miami arrestaron a un hombre luego que se colara en el apartamento de un condominio para intentar violar a una mujer, la cual dormía mientras el sujeto se introdujo a su vivienda.

Cuando la fémina despertó de una siesta a las 11:30 am (hora local) del pasado jueves, vio al atacante parado junto a la puerta del cuarto. Estaba desnudo y con unas tijeras en manos.

La dueña del apartamento le preguntó qué hacía ahí. No obstante, este evadió la pregunta y le ordenó que le hiciera sexo oral mientras se acercaba a ella.

Cuando estuvo a punto de tomarla, la mujer, afortunadamente, logró empujarlo y escapar de la vivienda.

«Según la investigación en curso, aparentemente este hombre apareció en el apartamento de la víctima. Una vez que los oficiales llegaron a la escena, este estaba intentando de huir del área. De alguna manera, él logró acceder al edificio y al apartamento, mientras la mujer dormía. De acuerdo a la víctima de 50 años, él le pidió que le hiciera una actividad sexual inapropiada», describió Kiara Delva, portavoz de la policía de Miami.

Una vecina testigo habló desde el anonimato y contó lo que pudo presenciar, reseñó América Noticias.

«Ella estaba gritando en el parqueadero, intentando que alguien la ayudara. Yo le pregunté qué había pasado y ella me dijo que había un hombre en su apartamento desnudo con unas tijeras y que había intentado violarla, entonces yo lo que hice fue entrarla a mi apartamento y llamar a la policía, mientras que alguna patrulla llegaba», narró.

DESCONOCEN CÓMO ENTRÓ A LA CASA

Cuando los efectivos policiales llegaron a la escena, encontraron al hombre en el techo del edificio. Estaba vestido con la ropa de la mujer que intentó violar, además de sus tarjetas de crédito.

Una de las dudas es cómo pudo ingresar a la propiedad sin que la víctima se percatara de ello.

«Ella dice que la puerta no estaba forzada y la puerta ella siempre la tenía cerrada. Lo único que se me ocurre es por el balcón, pero no sé cómo el tipo haría para escalar tres pisos de abajo hacia arriba y cómo estaba desnudo en la calle, porque el entró desnudó al apartamento», explicó la vecina.

Identificaron al agresor como Pedro Ángel González, de 31 años, quien estará tras las rejas en una cárcel del condado.