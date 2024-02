También fue detenida mamá del migrante venezolano que disparó a turista en Times Square

La mamá del migrante venezolano Alejandro Rivas-Figueroa, acusado de disparar a un turista en Times Square, en Nueva York (EEUU), también fue detenida. Así lo confirmó la tía del joven.

De acuerdo al testimonio, la mujer fue detenida por funcionarios de inmigración, desde que arrestaron al adolescente el 9 de febrero. “Queremos libertad para ella, porque no es culpa suya lo que ha hecho su hijo. Y que le den una oportunidad… de luchar por su hijo. Pase lo que pase, ese sigue siendo su hijo”, enfatizó la pariente.

Rivas-Figueroa y su madre viajaron desde el Hotel Stratford en West 70th St., donde se habían alojado desde septiembre, hasta la casa de su tía en Yonkers. Pero esta desconocía el motivo de tan improvisado viaje.

LEA TAMBIÉN: PRESENTAN EN TRIBUNALES A JOVEN VENEZOLANO DE 15 AÑOS QUE DISPARÓ A TURISTA EN TIMES SQUARE Y LE NIEGAN LA FIANZA

“Jesús solo dijo que había un problema cuando [él y su mamá] aparecieron, pero no sabíamos la magnitud del problema hasta que llegaron los funcionarios. Nos contaron lo que había pasado”, recordó la mujer en entrevista con The New York Post.

Sobre todo lo que ha sucedido tras el tiroteo, la tía fue enfática en aseverar que el venezolano debe responsabilizarse por sus crímenes.

“Necesita pagar por ello. Fue un error irremediable, y lo que decida el juez es lo que tiene que hacer… Ya no hay nada más que hacer en retrospectiva”, dijo la tía mientras sí clamaba por la liberación de la madre del detenido.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El adolescente fue imputado como adulto por dos delitos de intento de asesinato, agresión, intento de agresión y posesión de armas criminal.

Según las fuerzas del orden, José Alejandro y otros dos muchachos de edad similar protagonizaron el incidente el pasado jueves por la tarde en la tienda JD de artículos deportivos situada en el cruce entre Broadway y la calle 42, en el corazón de Times Square.

Las investigaciones indican que Rivas también fue el autor de un robo a mano armada en el Bronx el pasado 27 de enero. Asimismo, sospechan que realizó varios disparos en Midtown, por lo que lo calificaron como «armado y peligroso».