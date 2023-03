Terror en una escuela de EEUU: Mujer entró con dos rifles de asalto y mató a seis personas, tres eran niños

Al menos tres niños y tres adultos murieron este lunes, 27 de marzo, en un tiroteo que se registró en la escuela primaria Covenant School, en Nashville, Tennessee en Estados Unidos.

Las seis víctimas se encontraban dentro de la escuela y resultaron «heridas de muerte», dijo el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023