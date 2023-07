Trump advierte que no retirará su candidatura así sea condenado en los procesos que se llevan en su contra

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene contemplado deponer su candidatura a las primarias republicanas, donde espera ser electo como el abanderado de su partido para las presidenciales de 2024, así llegue a ser encontrado culpable y sentenciado en los procesos que la justicia norteamericana adelanta en su contra.

Estas declaraciones las ofreció el viernes, un día después de que se le imputaran tres nuevos cargos en el caso de los documentos clasificados que supuestamente se llevó tras su estancia en la Casa Blanca.

Durante una entrevista concedida en un programa de radio, dirigido por John Fredericks, el locutor conservador le preguntó si retiraría su candidatura en caso de ser hallado culpable, en alguna de las causas en su contra.

«No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo», esgrimió Trump.

Asimismo, indicó que incluso miembros de la izquierda radical le han dicho que no debería retirarse de la contienda.

«Locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me debería detener, y yo tampoco me detendría», reiteró.

En este sentido, advirtió que todo se trata de una «cacería de brujas» en su contra, por lo que «su deber patriótico» es mantenerse en carrera para sacar a los demócratas del poder. «Esta gente está enferma», profirió.

NUEVOS CARGOS EN SU CONTRA

Por su parte, el jueves el fiscal especial Jack Smith presentó tres nuevos cargos «por delitos graves» contra Trump.

Al expresidente se le acusó de un cargo adicional de «retención deliberada de información de defensa nacional» y otros dos cargos de «obstrucción». Estos últimos, relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, durante el verano de 2022.

Smith acusó también a una tercera persona, Carlos De Oliveira, en el caso del manejo de documentos clasificados hallados en la residencia de Trump.

LEA TAMBIÉN: LIBERARON A TRUMP DESPUÉS DE SU AUDIENCIA EN MIAMI

De acuerdo con el escrito judicial, Oliveira, de 56 años, era el empleado de mantenimiento que ayudó al asistente personal de Trump a mover las cajas. Todo esto después de que el Departamento de Justicia citara por primera vez al exmandatario por el caso, según reseñó la DW.

Trump y su asistente se declararon inocentes de todos los cargos en su contra, en junio de 2023.

Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.

Trump, que ya acumula 37 cargos penales, salió este jueves al paso de estas nuevas acusaciones y señaló que son «ridículos».

También los tildó de «injerencia electoral al más alto nivel», según declaraciones recogidas por el canal Fox.

La jueza Aileen Cannon estableció que el juicio al expresidente por los documentos clasificados se inicie el 20 de mayo de 2024, es decir cuando faltarán poco más de seis meses para las elecciones presidenciales en este país.