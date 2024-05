EN VIDEO: Óscar González tuvo destacada actuación en el campeonato mundial de Baristas 2024 en representación de Venezuela

El venezolano Óscar González obtuvo un importante reconocimiento para el país y su equipo, al tener una destacada participación en el campeonato mundial de baristas 2024, que se llevó a cabo en la ciudad de Busan, Corea del Sur.

A pesar de que no pudo lograr el pase a las semifinales de la competencia, González dejó el nombre del país por todo lo alto con su actuación.

Así se evidenció en un video publicado en las redes sociales de los organizadores del evento.

PRIMERA PARTICIPACIÓN DE VENEZUELA EN LA COMPETENCIA

Es importante destacar que Óscar González, con el respaldo del Grupo Giorgio, se convirtió en el primer representante de Venezuela para el Campeonato Mundial de Baristas (World Barista Championship).

El criollo logró la clasificación al evento a finales de 2023 y en ese momento declaró que este hito era «un sueño muy personal».

“Hace 12 años le hice una promesa a mi mamá cuando me convertí en barista, a pesar de que a ella no le gustaba la idea. Sin embargo, siempre recibí su apoyo y me aliento a no rendirme”, dijo en una entrevista reseñada por el propio Grupo Giorgio.

En 2022, había logrado la cuarta posición en el clasificatorio, lo que le impidió participar en el mencionado mundial.

«El año pasado le dije a mi madre: “esta es la primera oportunidad”, quedé de cuarto lugar, aprendí y desde enero de 2023 me puse a trabajar para ganar esta competencia, porque esta era la oportunidad perfecta para hacer historia y lograr ese sueño», señaló González.

Por último, recordó que ya hubo baristas venezolanos en la competencia, sin embargo fue en representación de otros países. Por esta razón González se convirtió en el primer barista que representó al país con café venezolano.