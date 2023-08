VIDEO SENSIBLE | Entró a robar a una farmacia y todo le salió mal, murió desangrado mientras intentaba escapar

Un ladrón en Rusia murió desangrado y completamente solo durante un robo llevado a cabo en la capital Moscú.

Aparentemente, el hombre ingresó a través del techo de la farmacia que se encontraba cerrada en ese momento. Todo transcurría con normalidad y durante varios minutos buscó cosas de valor.

Pronto se fijó en la caja registradora y empezó a intentar forzarla para sacar el dinero que había en su interior. Sin embargo, no contaba con que este dispositivo activaría una alarma que empezó a sonar por todo el local.

Ante el sonido incesante de la alarma, el ladrón cada vez más desesperado no encontraba como salir. Aunque entrar por el techo se le hizo fácil, salir no lo era, ya que no tenía cómo alcanzar el agujero que había hecho.

Mientras tanto, la puerta principal estaba cerrada y ni siquiera intentó con mucha insistencia abrirla.

En una de esas, intentó subir a través de un estante para alcanzar el agujero del techo, pero no lo logró y cayó estrepitosamente. En ese instante, se hizo un profundo corte en lo que parece ser una artería de la pierna y empieza a perder gran cantidad de sangre.

Imágenes sensibles 🚨 Ladrón murió desangrado, cuando intentaba robar Sucedió en Moscú, Rusia; un hombre ingresó a una farmacia para robar el dinero de la caja, pero quedó encerrado. pic.twitter.com/V8jBLmIgqN — TSM Noticias (@tsmnoticias) August 27, 2023

El video evidencia como poco a poco el ladrón entra en pánico y empieza a pedir ayuda a través de la puerta. Tanta era la sangre que termina resbalando en un par de ocasiones.

Entre sus gritos de ayuda una persona se asomó, pero luego sigue de largo. Como último recurso intentó hacerse un torniquete, pero ya era demasiado tarde y finalmente murió en el lugar, sin que nadie se diera cuenta.

Medios locales de Rusia confirmaron que al llegar los servicios de emergencia ya estaba muerto. Además, descubrieron que había consumido algún estupefaciente.