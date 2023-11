VIDEO SENSIBLE: Hombre se disparó accidentalmente en la cabeza mientras presumía su arma a unos amigos

Un hombre perdió la vida en Taiwán luego de dispararse por accidente con su propia arma al frente de sus amigos.

De acuerdo con el testimonio de los testigos, el sujeto estaba presumiendo su nueva pistola con sus seres queridos. Mientras tenía la atención de todos en la sala de su casa, la manipulaba y les explicaba su funcionamiento.

En un momento del video, captado por una cámara de seguridad, se ve como coloca el arma en su frente, aparentemente para mostrarle un truco a sus amigos, pero debido a una mala manipulación termina disparándose en la cabeza y perdiendo la vida de forma instantánea.

Tras esto, se puede ver como los tres amigos que están en la habitación entran en pánico. De acuerdo con medios internacionales, decidieron salir de la casa, dejando el cuerpo en el lugar.

En este sentido, detallaron que horas después llegó la esposa del hombre identificado como Tsai, quien fue la que descubrió el cadáver y dio aviso a las autoridades.

Gracias al video de seguridad las autoridades pudieron descartar que no se trató de un homicidio. No obstante, no han dado detalles si los otros hombres tendrán alguna sanción por escapar y no brindar ayuda al hombre.