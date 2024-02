Video Viral: La historia de la lujosa mansión que está a punto de caer por un acantilado y su dueño se niega a desalojar

Una mansión, valorada en 16 millones de dólares, se encuentra a punto de caer por un acantilado. Sin embargo, su dueño, de 82 años de edad, se niega a desalojar la propiedad situada en California (EEUU).

El hombre, identificado como Lewis Bruggeman, no tiene intenciones de abandonar su mansión pese a las advertencias de las autoridades y del evidente peligro.

En un video, que se hizo viral en las redes sociales, es posible ver la estructura al borde de un precipicio ubicado frente al mar. Pero Bruggeman sostuvo que su hogar está «bien» y que no teme que la propiedad se desplome.

En una breve declaración, Bruggeman expresó su confianza en la solidez de su hogar y minimizó las preocupaciones sobre el riesgo inminente. «Mi casa está bien. No hay razón para entrar en pánico. He vivido aquí durante décadas y no tengo intenciones de irme», afirmó el octogenario propietario.

La situación ha generado una creciente preocupación entre los residentes locales y las autoridades de gestión de emergencias. De momento, continúan monitoreando de cerca la evolución de la situación. En concreto, la erosión costera, que es un problema común en la región.

No es la única mansión en riesgo. Otras dos están en la misma situación. Las casas de lujo se encuentran en una zona llamada Dana Point. Lo que un día fue el jardín trasero, de estas tres únicas mansiones construidas en la zona, ahora es un acantilado. Sin dudas, eso es lo más sorprendente.

Dave Rebensdorf, director de Obras Públicas de la ciudad, declaró, que han tomado medidas provisionales para evitar el avance del deslizamiento de tierra. «Aún no está afectando a las casas, pero están cerca del deslizamiento. Estoy preocupado por eso», dijo el funcionario.