﻿ Video Viral: Vendedora reaccionó rápido y se defendió de un aberrado en su tienda, lo encerró

María Estrella, una chilena de 24 años, estaba trabajando en su tienda familiar en Valdivia, Chile, este fin de semana y fue acosada por un aberrado. La joven se tuvo que defender y ahora pide que las autoridades hagan justicia.

Las cámaras de seguridad grabaron todo el suceso. En las imágenes se puede apreciar que el hombre entra al comercio, ubicado en el sector Las Ánimas, como un cliente normal y le hace una pregunta a María. Sin embargo, todo cambió rápidamente.

«Segundos antes había entrado mi mamá cuando ella se fue entro este tipo, en el cual miro si se había ido mi mamá y miro a ver si estaba acompañada en el negocio, al ver que estaba sola pregunta por helados le indique en dónde están y se para atrás mío», dijo.

María relató que sintió «un primer roce», pero no le dio gran importancia. «Me puntea cuando me agaché, reaccioné», contó la joven, quien golpeó al hombre para defenderse y lo encerró en la tienda.

MARÍA: «ME RASGUÑÓ»

La joven consiguió escapar del depredador y corrió a buscar ayuda. Después regresó y encaró a su agresor, quien negó que hubiera intentado rozar a María y señaló a las cámaras de seguridad.

«Fui a pedir ayuda, le sacaron y afuera me pide perdón. Le comencé a pegar, me rasguño y salió corriendo», relató María. Según medios chilenos, los vecinos agredieron al hombre antes de que escapara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PÁNICO EN SERBIA: FILTRAN VIDEOS DEL HUNDIMIENTO DE UN BARCO DISCOTECA CON 100 PERSONAS A BORDO

Un abusador sexual queda atrapado y sin salida 🤔🤪 pic.twitter.com/5f6E4IiKzB — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) December 25, 2023

«Se le ve clara la cara al degenerado», dijo María, quien exhortó a las personas de la zona estar atentas. Sin embargo, la Fiscalía de Los Ríos dijo al medio T13 que no tenía información sobre el caso o una denuncia al respecto.