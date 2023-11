Viral: Explosión de un carro generó pánico cerca de Cataratas del Niágara, investigan si fue terrorismo

Un vehículo explotó este miércoles, 22 de noviembre, en el puente Rainbow, famoso paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, y las autoridades investigan si se trató de un atentado terrorista.

Las autoridades confirmaron a medios locales que los dos pasajeros del vehículo murieron en la explosión, aunque no aclararon sus identidades. Además, indicaron que un agente de aduanas resultó levemente herido.

La explosión ocurrió poco antes del mediodía cuando el carro estaba en el puente que conecta Nueva York con Canadá. En fotografías filtradas se pueden ver los restos de un vehículo y una caseta de seguridad gravemente dañada.

«Esta es obviamente una situación muy grave», dijo el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, a periodistas. «Estamos tratando estas circunstancias muy seriamente», añadió.

Todo ocurrió del lado estadounidense del puente, por lo que el caso quedó en manos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la cual determinó que el vehículo explotó junto a un puesto de control, cercano a las cataratas del Niágara.

«Especular sobre el origen de esta circunstancia particular, las razones por las que esto pudo haber sucedido, hasta que tengamos información más precisa, simplemente no es responsable», pidió el ministro LeBlanc.

🚨#BREAKING New surveillance footage captures the moment when the car bombing occurred and exploded at the toll booth of the Rainbow Bridge on the U.S.-Canadian border in Niagara Falls. Authorities are now searching for a second vehicle linked to the terrorist attack. Nearby… pic.twitter.com/734v225XWp

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 22, 2023