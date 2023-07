Beneficios de estar muy ocupados

Por María Laura García

Estar muy ocupado ha representado siempre algo negativo para el hombre. El ocio y el disfrute es el “mundo ideal”, tanto que si trabajas mucho se te considera un esclavo o te ven con “lastima” ¿No lo han sentido así?

Para la mayoría, estar ocupados significa mucho estrés, agotamiento y ansiedad, y pudiesen estar en lo cierto si ese exceso de ocupaciones, no se gestiona de forma equilibrada, es decir, desde lo positivo y gerenciando nuestro tiempo con inteligencia emocional.

El tener abundantes responsabilidades o proyectos pueden significar la bendición de haber encontrado un oficio apasionante, pero además, representa tener una mente productiva que NO se centra en lo que falta, en lo que NO se tiene y en necesidades fatuas que nos conectan con la frustración, los complejos, con las inseguridades y la baja autoestima.

Existen diversos estudios que demuestran que hay razones por las que estar ocupados puede resultar muy beneficioso para nosotros y nuestra salud mental, que resumo en dos puntos cardinales:

La actividad constante, entre otras cosas, se traduce, en un aprendizaje del autocontrol y el buen aprovechamiento o distribución del tiempo, algo que te lleva de forma inherente en la práctica, a tomar decisiones inteligentes y que no están destinadas a cubrir necesidades inmediatas sino a largo plazo. Porque la satisfacción que te proporciona estar muy ocupado te lleva a demorar las gratificaciones instantáneas que casi siempre nos conducen a malas elecciones.

Leí lo siguiente: «Cuando nos sentimos ocupados, aumenta nuestra autoestima, inclinando el equilibrio a favor de la opción más virtuosa». ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros y dicha seguridad nos lleva a pensar y analizar concienzudamente, lo que nos permitirá manejarnos de forma balanceada en muchos sentidos y tener mayor autocontrol.

Lo anterior, influye positivamente en la toma de decisiones vinculadas directamente con el dinero, la comida e incluso el ejercicio. Consideren que, en los estudios realizados en este sentido, los que mantienen sus mentes “ocupadas” en actividades “útiles”, fueron los que tomaron “decisiones que los beneficiarían más adelante”.

Además, las personas ocupadas suelen considerarse “importantes”, lo que a su vez les da una mayor sensación de autocontrol, punto que ya les había mencionado, en este caso no sé que está de primero si ¿El huevo o la gallina?

Definitivamente, tener cosas útiles que hacer, nos da un sentimiento de realización personal. Estudios lo han demostrado, las ocupaciones son las que hacen felices a la gente, es decir, los que tienen rutinas más agitadas son más felices que los sedentarios.

En cuanto a la salud física… ¡Beneficios de mantenerse ocupado!

En lo orgánico, mantenerse ocupado mejora todas funciones cerebrales y la memoria, además de potenciar un gran número de habilidades. Vivir un estilo de vida en el que te encuentras siempre haciendo algo, mejora tu desempeño mental en general.

Mantener mente y cuerpo activos nos regala años de vida, con vigor e imaginación. El ocio NO nos aporta ningún beneficio más que un espacio para pensar cosas negativas mientras que trabajar permite que la mente centre su atención en resolver y el cuerpo en ejecutar. Por tanto, mantener la mente ocupada para no pensar “tonterías” es algo positivo que hará que la jornada pase volando y los proyectos cuenten con la posibilidad real de cristalizarse.

Leí: “Una mente ocupada no extraña no se angustia”.

Beneficios para la vida…

Ten en cuenta que «trabajar sistemática y racionalmente genera beneficios económicos y personales, que difícilmente obtendrías no haciendo nada.

Y si bien, es una suerte encontrar un oficio adecuado y que te guste, es importante no flaquear y buscar las responsabilidades más interesantes y productivas para ti.

Estar ocupado implica elevar tus límites e influye en ti para que te resulte más sencillo salir de tu zona de confort. Tu mente estará constantemente encendida, abierta y despierta a nuevas habilidades y posibilidades

El tener diversas cosas que hacer nos enseña a organizarnos y a priorizar las tareas, así como también nos ayuda a aprender formas más eficientes de cumplir nuestros objetivos.

Pero cuidado ….

Hay que tener mesura con el estrés, ya que puede afectar negativamente la cognición. “Para obtener los beneficios de estar ocupado, es importante mantener el control de nuestras actividades”. Lo que no hay que hacer es permitir que sean las propias actividades las que tomen el control de nosotros.

Aunque ocupar nuestro cuerpo y mente es maravilloso, también es importante recordar que debemos darnos un espacio para descansar, para resetear la mente y el cuerpo. Tener un estilo de vida agitado y no tener suficiente tiempo de descanso puede causar mucho estrés y ansiedad, como todo lo extremo. Esto puede hacer que dejemos de aprovechar su potencial e incluso dar pie a lo contrario, a la falta de productividad.

Finalmente ….

Yo “Siempre busco estar ocupada, porque cuando no lo estoy, es cuando pienso en lo que no debo desde todo punto de vista”, pero también estoy clara que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar.

